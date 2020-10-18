Из-за прорыва трубы в Санкт-Петербурге затопило дорогу на улице Тамбасова

Вода залила проезжую часть Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

На улице Тамбасова в Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Холодная вода стала бить из-под асфальта и ручьями растекаться по проезжей части.

- На Тамбасова, 36, прорвало трубу холодной воды, - сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

На снятых кадрах видно, как вода затопила дорогу. Однако, как сообщают очевидцы, аварийная служба быстро ликвидировала последствия аварии. Сейчас воды на проезжей части уже нет.