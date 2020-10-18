МЧС Ленобласти выпустило предупреждение о мокром снеге и гололедице

МЧС предупреждает о гололедице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области выпустило предупреждение для жителей региона о том, что 19 октября ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Спасатели призывают быть осторожнее на дорогах и на улице.

- При получении информации о налипании снега на провода, поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны, - сообщают в МЧС Ленобласти. - Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев. На улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Также спасатели советуют избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

Водителям следует быть осторожными на дорогах и не превышать скоростной режим.

В случае ЧП звоните по телефонам: «101» и «112».