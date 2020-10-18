В Ленобласти внучка заявила, что ее бабушке дали выплату к Дню победы фальшивыми деньгами

Полиция возбудили уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В деревне Верховорье Ленинградской области сотрудники полиции разбираются с выплатой, которую получила 90-летняя пенсионерка. В МВД обратилась внучка женщины, которая описала ситуацию. По ее словам, бабушка получила 50 тысяч рублей 9 мая и все деньги отдала своей дочери, которая хранила эти деньги у себя дома.

- 17 октября дочь пенсионерки обнаружила, что 30 тысяч из них были заменены на «билеты банка приколов», - сообщил "КП-Петербург" источник. - Сотрудники полиции изъяли шесть купюр "билетов банка приколов" по пять тысяч рублей.

Сейчас полицейские полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Силовики устанавливают, на каком этапе подменили деньги и кто это мог сделать.