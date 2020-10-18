В Санкт-Петербурге столкнулись машина такси и каршеринг

Авария произошла на перекрестке Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге столкнулись автомобили такси и каршеринг. Авария произошла на перекрестке улиц Марата и Колокольной. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

- Профессионал на такси и каршеринг встретились на перекрестке, - иронично сообщил один из пользователей группы.

О пострадавших пока ничего не сообщается. Судя по кадрам с места аварии, ДТП было несерьезным.

В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного поведения и скоростной режим. При выезда в Ленобласти нужно быть внимательнее. Сотрудники МЧС предупреждают о том, что в некоторых местах ожидается гололедица и мокрый снег.