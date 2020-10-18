Победителем турнира St. Petersburg Open 2020 стал россиянин Андрей Рублев

Рублев стал победителем Фото: St. Petersburg Open 2020

В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по большому теннису St. Petersburg Open 2020. В финальной схватке в Северной столице сошлись хорват Борну Чорич и россиянин Андрей Рублев.

Россиянину потребовалось всего два сета, чтобы одолеть своего соперника. Первый он выиграл со счетом 7:6, второй - 6:4.

- Андрей Рублев стал победителем турнира, - сообщили в социальных сетях организаторы St. Petersburg Open 2020.

Победитель почти 93 тысяч долларов.

Турнир в Санкт-Петербурге проводился в 25 раз.

Андрей Рублев - теннисист из Москвы. Ранее он шесть раз становился победителем турниров ATP (из них пять в одиночном разряде).