С дома Довлатова на Рубинштейна сняли таблички памяти жертв репрессий

С дома сняли памятные таблички Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге с дома по улице Рубинштейна, 23, где ранее жил писатель Сергей Довлатов, сняли 15 памятных табличек памяти жертв репрессий. О демонтаже сообщила местный депутат Ксения Лаврова.

- Управляющая компания решила эти таблички снять, под предлогом недовольства жителей, несмотря на то, что большинство жильцов было за установку, - сообщила Ксения Лаврова. - Я считаю, что нельзя отмахиваться от истории.

Ксения Лаврова пообещала написать депутатский запрос. Она также призвала коллег из Законодательного Собрания Петербурга поддержать ее.

Народная избранница намерена добиваться возврата табличек.