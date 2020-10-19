Первый серьезный снегопад произошел в Ленобласти

Дорожные службы Ленобласти приведены в повышенную готовность из-за снегопада. Фото: пресс-служба правительства ЛО

Первый серьезный снегопад накрыл Ленинградскую область минувшей ночью. Это уже сказалось на движении по трассам, а дорожные службы 47-го региона перешли в состоянии повышенной готовности.

- Первые сильные снегопады минувшей ночью зафиксированы в Киришском, Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленобласти. «Ленавтодор» напоминает водителям о необходимости «переобуть» свои автомобили, быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Впрочем, прислушаться к совету дорожников успели не все. Утром понедельника две серьезные аварии произошли на трассе «Скандинавия». В районе 90-го километра, столкнулись грузовой «Хендэ» и автоцистерна, а неподалеку – самосвал и тягач с полуприцепом.

По счастью, обошлось без жертв. Помощь пострадавшим оказали медики.

А дорожные службы тем временем уже потратили полтонны чистой соли и около 30 кубометров песко-соляной смеси на обработку областных трасс. Но сделать это в один момент невозможно, поэтому водителей просят быть осторожными.