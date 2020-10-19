Два грузовика столкнулись на «Скандинавии» из-за снегопада

Два грузовика столкнулись на "Скандинавии". Фото: vk.com/spb_today

Несколько серьезных ДТП произошло на трассе «Скандинавия» утром понедельника, 19 октября. Так, на 90-м километре трассы «Вольво» с полуприцепом влетел в кузов попутного самосвала. Водитель первого грузовика, несмотря на сильно смятую кабину, остался жив. Чуть позднее произошло другое столкновение, в районе Огоньков.

- Около 07: на 61-м км автодороги А-181 произошло столкновение двигавшихся в попутном направлении автомобиля КАМАЗ и грузового автомобиля «Скания». Движение по трассе полностью перекрыто с 09:00, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Перекрыть трассу пришлось для того, чтобы устранить последствия аварии. Сейчас на месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД и дорожные службы.

Также, на другом участке «Скандинавии» в ДТП с самосвалом попал грузовичок «Хендэ». Водителю последнего понадобилась помощь врачей скорой помощи.

В «Ленавтодоре» предупреждают о плохих метеоусловиях и просят водителей сбросить скорость.