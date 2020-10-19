20-летнюю девушку шесть часов насиловали в запертом гараже в Ленинградской области

Петербуржец шесть часов насиловал девушку в своем гараже Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 20-летняя девушка стала жертвой насильника. В воскресенье, 18 октября 2020 года, в полицию обратилась пострадавшая петербурженка, которая рассказала, что неизвестный мужчина всю ночь напролет издевался над ней, заперев в гараже во Всеволожском районе. Правоохранители немедленно выехали на указанное место.

- Со слов пострадавшей, с 2:20 часов до 8:15 часов утра 17 октября в гараже без номера, расположенном в деревне Заневка, некий мужчина шесть часов насиловал ее, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Оперативная группа прибыла на место, к указанному гаражу. В нем они изъяли фрагменты одежды и биоматериалы. Позже, в 19:00 часов был задержан и сам хозяин гаража. Им оказался 41-летний мужчина, житель одного из домов на проспекте Стачек.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Ранее он уже три раза был судим.