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Больше 25 тысяч человек за сутки обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

Данные на 19 октября приводит городской Оперштаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Почти 26 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки.

Почти 26 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 25 тысяч жителей Санкт-Петербурга были обследованы на коронавирус за последние сутки. Такие данные на понедельник, 19 октября приводит городской Оперативный штаб. Это чуть меньше, чем в будние дни.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25 742 человека. Под медицинским наблюдением находится 3625 горожан. Из них 65 - в обсерваторе, 754 - контактные, 2806 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что в будние дни тесты на коронавирус сдают примерно 30-35 тысяч человек. От этого, в том числе, зависят и суточные показатели по заражаемости.

Также Оперштаб сообщает о 240 вызовах, связанных с коронавирусом, которые обработали операторы единой службы «122».

Волонтеры, помогающие пожилым петербуржцам, выполнили 346 заявок о помощи и содействии горожанам.

В Оперштабе напоминают, что тем горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно позвонить по линии: 8-800-200-34-11.