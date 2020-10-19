Мужчина, лежавший в коме 17 лет, умер в Санкт-Петербурге

В Петербурге пациент умер после 17 лет комы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржец, последние 17 лет находившийся в состоянии клинической смерти, умер в одной из больниц города. Мужчина впал в бессознательное состояние после серьезной автоаварии, когда еще был подростком. В причинах внезапной смерти разбираются специалисты.

- В 2003 году семья юноши попала в аварию в Ленобласти: машина на скорости врезалась в лося. 14-летнего подростка удалось спасти, но он впал в кому и больше не приходил в сознание, - пишут «Невские новости».

Известно, что ее до трагического инцидента, ребенок много лечился, в том числе от онкологии. После операции по удалению опухоли на мозге он почти полностью потерял зрение.

После автомобильной аварии пациент больше 17 лет находился в состоянии комы и недавно скончался. Доследственную проверку по факту смерти пациента назначило Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.