Рецидивист спалил машину своей бывшей возлюбленной в Санкт-Петербурге

В Петербурге задержали мужчину за поджог автомобиля бывшей возлюбленной / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который решил буквально "спалить все мосты", после расставания со своей возлюбленной. В 23:29 часов в субботу, 17 октября 2020 года, в отделение Фрунзенского района поступило сообщение о том, что у дома 43 по Загребскому бульвару горит автомобиль. Машина принадлежала бывшей сожительнице подозреваемого в поджоге.

Задержанный уже не первый раз сжигает чужие машины / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что сгоревший автомобиль "Фольксваген Поло" принадлежит 52-летней женщине, проживающей в вышеуказанном доме. Кроме того, пострадала и иномарка "Киа Рио", припаркованная в непосредственной близости и принадлежащая 54-летнему мужчине, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Поджигателя нашли быстро. 18 октября полиция задержала 55-летнего гражданин одного из сопредельных государств, который раньше жил с хозяйкой сгоревшего авто.

По факту возбуждено уголовное дело. Известно, что пару лет назад мужчина уже привлекался к отвественности за аналогичное преступление.