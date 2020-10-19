В петербургском метро запретили самостоятельно возить детские коляски

В петербургском метро теперь нельзя самостоятельно возить детские коляски. Фото: Олег ЗОЛОТО

Детские коляски теперь можно провозить в метро только при помощи ассистента – сотрудника метро, который есть на каждой станции. Изменения в правила пользованием метрополитена подписал губернатор Санкт-Петербурга. Они вступили в действие еще в начале октября, но внимание на них обратили только сейчас.

- При перевозке ребенка в детской коляске пассажир обязан обратиться за помощью. Перемещение детской коляски осуществляется только при помощи работников перевозчика, - говорится в тексте документа.

- Да, теперь родители, которые перевозят в коляске детей, должны обратиться к сотрудникам по обеспечению мобильности. Они и раньше помогали при переводке инвалидных или детских колясок. Но теперь это обязательно, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.

Это сделано для безопасности самих малышей, которых не всегда достают из коляски на эскалаторе, что чревато падением.

И даже если же ребенка ведут за руку, а коляску держит родитель, то в метро все равно советуют обращаться за помощью к ассистентам.