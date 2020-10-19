Таксист изнасиловал петербурженку, ехавшую домой из ночного клуба

Девушка, ехавшая домой из клуба, обвинила таксиста в изнасиловании. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Красносельского района проверяет показания молодой петербурженки, которая обвинила в изнасиловании водителя такси. На нем девушка добиралась домой после ночного клуба, но оказалась выброшена на улицу.

- 18 октября в 21:00 в полицию обратилась женщина 1995 года рождения, чтобы забрать свой телефон. И в состоянии истерики пояснила, что вызвала такси от клуба на Гороховой улице, чтобы ехать на Ленинский проспект. По дороге домой водитель остановился, заставил ее пересесть вперед и изнасиловал. Как именно – пояснить не может из-за истерики, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам потерпевшей, после изнасилования таксист выкинул ее из машины, а телефон отобрал. Позднее мобильник нашел случайный прохожий, который и отнес его в отделение.

В полицию девушку привез мужчина, к которому она обратилась за помощью. При этом он, сначала, отвез ее к себе, так как домой к мужу она ехать боялась.

Сама потерпевшая путается в показаниях и находится в истерическом состоянии. Ее отправили на освидетельствование в больницу.