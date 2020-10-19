Останки человека без головы нашли в лесу под Выборгом

Скелет без черепа нашли у садоводства в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скелет человека без черепа нашел дачник у садоводства в Выборгском районе. Останки лежали в лесополосе в паре сотен метров от участков. Мужчина вызвал полицейских, которые приехали выяснять, в чем тут дело.

- 18 октября в 15:54 в дежурную часть через 112 поступило сообщение о том, что в лесополосе в 300 метров от садоводческого товарищества «Джатиево» обнаружены скелетированные останки человека, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Через полтора часа на место происшествия приехали оперативники, которые установили, что останки, предположительно принадлежат мужчине. У скелета отсутствует череп, кисти рук и стопа – вероятно их растащили лесные животные. Документов на теле погибшего также не нашлось.

Известно, что мужчина был одет в черную куртку, светло-серый свитер, синие джинсы и коричневые ботинки.

Сейчас останки направлены в морг, личность погибшего ищут среди потеряшек.