Лучших писателей наградили Литературной премией на Беляевском фестивале в Санкт-Петербурге

В Петербурге состоялось награждение в рамках Беляевского фестиваля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 октября 2020 года, состоялось награждение лучших писателей в рамках Беляевского литературного фестиваля. Из-за пандемии мероприятие прошло в режиме онлайн. Председателем жюри ступил прозаик Андрей Балабуха. Также в состав вошли писатели, критики и журналисты Дмитрий Вересов, Василий Владимирский, Антон Первушин, Михаил Шавшин и Андрей Щербак-Жуков.

- Первое место в номинации "Рецензия" занял Александр Москвин за работу "Именем дредов, светлячков и пластинок" на роман Греи ди Хендрикса "Изгнание дьявола из моеи лучшеи подруги". Он же получил"золото" за лучшую статью"Темные силы в шаговой доступности" о прозе Дарьи Бобылевой, - рассказали организаторы.

Лауреатами литературно-критического жанра стали Мария Галина за книгу "Hyperfiction" и Мариэтта Чудакова за книгу "О "закатном романе" Михаила Булгакова: История создания и первои публикации романа "Мастер и Маргарита".

Также были вручены премии за "Лучшую оригинальную просветительскую книгу", "Лучший перевод просветительской книги на русский язык", "Специальная премия жюри" и многое другое.