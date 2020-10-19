Петербуржцам рассказали, как отличить волонтеров от мошенников

Жителям Петербурга объяснили, как отличить волонтера от мошенника Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга в понедельник, 19 октября 2020 года, объяснило горожанам, как отличить настоящих волонтеров от мошенников. В связи с эпидемией коронавируса, в городе работаю добровольцы, которые помогают пожилым людям с покупками продуктов и лекарств, чтобы те могли соблюдать режим самоизоляции. Увы, этим начали пользоваться преступники.

- В Петербурге мошенники часто представляются волонтерами. Важно помнить, что волонтеры никогда не заходят в квартиру или дом, - пояснили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Также настоящие добровольцы никогда не придут если не оставлены заявки на продукты и лекарства по номеру горячей линии 8 800-200-3411.

У каждого волонтера есть специальные бейджи с индивидуальными номерами и голограммой, также при нем всегда паспорт.

Волонтер знает номер заявки благополучателя и обязательно его сообщает в начале общения.