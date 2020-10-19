Николаевская больница начала прием больных коронавирусом в Петергофе

Николаевская больница в Петергофе начала прием больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один стационар Санкт-Петербурга начал прием больных с коронавирусом. С понедельника, 19 октября 2020 года, и инфицированными стала работать Николаевская больница в Петергофе. Также медучреждение принимает и пациентов с подозрением на болезнь.

- В стационаре развернуто 350 коек, из них 69 коек - для больных с тяжелой формой заболевания, требующей проведения искусственной вентиляции легких, - рассказали в Смольном.

Ранее данная больница не работала с коронавирусными больными, поэтому началу приема предшествовала большая подготовительная работа.

Специально для стационара закуплены 10 аппаратов ИВЛ и 12 мониторов пациента, полностью модернизирована система кислородоснабжения больницы, к каждой койке подведен кислород, возведены санпропускники.

Сейчас в Петербурге развернуто под коронавирусную инфекцию 6165 коек, свободны - 1122 койки.