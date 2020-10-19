«Нас протаранили»: Стала известна предварительная причина ДТП с автобусом с детьми в Санкт-Петербурге

Водитель доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны подробности ДТП с автобусом с детьми в Санкт-Петербурге. Участниками аварии, которая произошла сегодня, 19 октября, около 17:00 на перекрестке улиц Купчинская и Малая Балканская на севере города на Неве, стали четверо подростков.

– На перекрестке водитель легкого автомобиля «Шкода Рапид» врезался в автобус, в котором находилось четверо подростков и воспитатель. Автобус наш, он принадлежит социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних: это была обычная развозка, – рассказали «Комсомолке» в администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Чудом никто из находившихся в салоне пассажиров не пострадал. Медики уже осмотрели детей на месте и, скорее всего, в ближайшее время доставят их в медучреждение, чтобы исключить у них сотрясение мозга.

– Слава богу, пассажиры отделались испугов. Единственное, досталось водителю: у него ушиб или перелом ключицы, сейчас это выясняется, – добавили в районной администрации. – Водитель доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В причинах аварии разбираются правоохранители.

– Сейчас и видимость плохая, и мокрый асфальт, – отметили районные власти. – Но, предварительно, судя по всему, наш автобус протаранили.

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