Все четверо детей из перевернувшегося автобуса в Санкт-Петербурге получили травмы

В салоне автобуса в момент аварии находились три мальчика и одна девочка Фото: СОЦСЕТИ

Новыми подробностями состояния детей, микроавтобус с которыми перевернулся в Санкт-Петербурге около 17:00, поделились районные власти.

– Все четверо детей получили легкие травмы – ушибы, – сообщили «Комсомолке» в администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. – Двоих точно отпустят домой, двоих еще проверят и, возможно, оставят в больнице до утра.

Речь идет о трех мальчиках и одной девочке, старшему из которых в этом году исполнится 15 лет, самому младшему – только семь лет. Ребят сопровождала 59-летняя воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Единственный человек, получивший серьезную травму, – водитель микроавтобуса: 50-летнего мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с переломом ключицы.

Кстати, по данным УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, за рулем «Шкоды», которая протаранила микроавтобус, была 48-летняя женщина. Автомобилистка осталась невредима.