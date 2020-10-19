Вандалы украли статую Юрия Никулина в образе Балбеса в Ленобласти

Статую гайдаевского Балбеса украли неизвестные "балбесы" в Ленобласти. Фото: vk.com/mga.lenoblru

Неизвестные вандалы вырвали «с корнем» бронзовую статую Юрия Никулина в образе знаменитого героя Балбеса в поселке Мга, который находится в Ленобласти. Персонажа культовых комедий Леонида Гайдая установили совсем недавно вместе с Трусом и Бывалым возле входа в кинотеатр «Октябрь». Однако в ночь с 18 на 19 октября на Никулина положили глаз злоумышленники. Бамбарбия, как говорится, киргуду!

Теперь на месте не хватает Балбеса. Ад перфекциониста и любителя культовых комедий Гайдая. Фото: vk.com/mga.lenoblru

- Непонятно, кому и зачем понадобилось выдирать вместе с крепежом и бетонным основанием стеклопластиковую скульптуру размером почти в человеческий рост? Сдать ее на металл, как это практиковалось в «лихие 90-е» невозможно, а поставить на собственном участке и подвергнуться приводу в полицию – глупо, - недоумевают в администрации Мгинского городского поселения.

Власти Мги добавляют, что денег на создание еще одной копии Никулина у них нет. Остается надеяться на совесть вандалов или мастерство полицейских. Тем временем статуи Труса и Бывалого так и стоят у кинотеатра без Балбеса.