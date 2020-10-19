Глава Роспотребнадзора оценила меры безопасности по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Главный санитарный врач РФ прибыл в Санкт-Петербург для инспекции коронавирусных мер безопасности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посетила Санкт-Петербург с целью проверить соблюдение мер безопасности по коронавирусу в городе и проверить готовность медучреждений. Главный санитарный врач России отметила, что лечебная и диагностическая база Северной столицы зарекомендовали себя с лучшей стороны.

- Регион готов к возможному ухудшению эпидситуации. За последние несколько недель город в 1,5 раза увеличил количество ежедневных тестов на COVID-19. При этом в Санкт-Петербурге обследуют пациентов не только с клиническими проявлениями коронавируса, но и с пневмониями. Радует и обязательное тестирование медиков и сотрудников образовательных учреждений, - передают слова Анны Поповой в пресс-службе Смольного.

Добавим, что губернатор Санкт-Петербурга заверил главу Роспотребнадзора, что новые методики лечения и современные препараты сейчас дают хороший результат.