Браконьеры разделали лосиху и протаранили квадроцикл Охотнадзора в Ленобласти

Браконьеры ушли от погони Охотнадзора в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Браконьеров поймали с поличным в лесу возле поселка Огоньки в Выборгском районе Ленобласти. Однако злоумышленники смогли удрать с места преступления, протаранив квадроцикл инспектора Охотнадзора.

Началось все с того, что в ночное время сотрудники оперативной группы комитета нашли разделанные останки лосихи в лесном массиве. Неподалеку они услышали гул автомобиля. Это оказался УАЗ «Хантер», внутри которого сидело несколько человек. Было решено действовать наверняка – блокировать проезд автомобилем и квадроциклом. Но подозрительные лица помчались напролом прочь из леса.

- В результате столкновения сотрудник Охотнадзора не пострадал, так как он успел вовремя спрыгнуть с транспорта. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции для проведения следственных действий. По факту незаконной охоты направлено заявление в местный отдел УМВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе Охотнадзора.