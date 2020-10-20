31,6 миллионов кв.метров жилья построят в Санкт-Петербурге до 2030 года

В Петербурге понизили норму введения нового жилья почти в два раза. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга договорились с Министерством строительства России о понижении нормативов ввода нового жилья. Если раньше планировалось построить 55 млн кв. метров до 2030 года, то теперь планка снижена до 31,6 млн. кв. метров. Причиной пересмотра планов стала нагрузка на город, который должен одновременно развивать инфраструктуру, но не успевает.

- Изначально по нацпроекту должно было строиться 5,5 млн м2 жилья в год. Это было бы катастрофично для рынка, в первую очередь, из-за той нагрузки, которая ложилась бы на инженерную и транспортную инфраструктуру, которую потребовалось бы наращивать в геометрической прогрессии, — объяснил вице-губернатор Николай Линченко.

Нынешний показатель власти Северной столицы считают «золотой серединой», когда и строительство идет и дороги за ними поспевают

Также Линченко отметил, что Смольный смог донести до застройщиков мысль о необходимости сдавать жилые кварталы не только с детскими садами, школами, поликлиниками, но и с качественным благоустройством.