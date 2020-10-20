Драка с перестрелкой произошла в грузинском кафе в Санкт-Петербурге

Драка с перестрелкой произошла в грузинском кафе в Московском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Посиделки в грузинском кафе в Санкт-Петербурга закончились стрельбой. В одиннадцатом часу вечера в понедельник, 19 октября 2020 года, в полицию Московского района поступило сообщение о том, что в заведении, расположенном в доме 94 по Варшавской улице ранен человек. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Во время опроса свидетелей было установлено, что около 21:00 часов в помещение кафе началась драка. В ходе потасовки неизвестный мужчина выстрелил в 47-летнего петербуржца, которого позже госпитализировала бригада скорой помощи, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В больнице у пострадавшего диагностировали проникающее огнестрельное ранение грудной клетки с правой стороны, а также острое отравление этанолом. Пациент находится под наблюдением врачей, состояние его оценивается как средней тяжести.

В кафе полицейские нашли металлическую гильзу. Также они изъяли видеозапись с камер наблюдения. Обстоятельства драки, а также виновные устанавливаются.