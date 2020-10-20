Гейзер с кипятком вырвался из-под земли на проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге

Прорыв воды произошел на проспекте Луначарского Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге очередной прорыв. Утром во вторник, 20 октября 2020 года, местные жители заметили гейзер из кипятка на проспекте Луначарского. Струя воды вырвалась из-под земли. Из-за потопа автомобилисты вынуждены ехать только по одной полосе.

- На проспекте Луначарского со сторону ручья, напротив домов 106-108, бьет гейзер с горячей водой, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Также свидетели произошедшего рассказывают, что в районе прорыва стоит очень неприятный запах. Некоторые отмечают, что вода из-под земли скорее всего холодная, так как вокруг места ЧП не видно пара.

Потоп мешает автомобилистам ехать по дороге Фото: СОЦСЕТИ

Прорыв мешает автомобилистам. Вода залила почти всю проезжую часть, поэтому водители вынуждены объезжать место ЧП по крайней левой стороне.

Сейчас на месте прорыва уже работает аварийная бригада, которая устраняет неполадки. Причины инцидента на данный момент не сообщаются.

Отметим, что также сегодня "Теплосеть" проводит испытания в Адмиралтейском, Кировском и Центральном районах города.