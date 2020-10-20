Больше 32 тысяч человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Больше 32 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 32 тысяч жителей Санкт-Петербурга проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки. Такие данные на утро 20 октября приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции «ковид-19».

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 32 259 человек. Под медицинским наблюдением находится 3901 горожанин. Из них 65 - в обсерваторе, 864 - контактные, 2972 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Таким образом, количество проведенных тестов вернулось к обычному нормативу, проводимому по будним дням.

Также сообщается о 418 звонках, которые приняли операторы единой городской справочной службы «122» по вопросам коронавируса.

Уже 458 петербургских волонтеров зарегистрировались на портале #мывместе. За сутки добровольные помощники выполнили 373 заявки. А всего запросов потупило 425. Оставшиеся перенесли на сегодняшний день.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно звонить по номеру: 8-800-200-34-11.