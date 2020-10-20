Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Девушка упала в холодную Фонтанку ночью 20 октября

Петербурженку спасли пассажиры прогулочного катера
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Прогулочный катер спас тонущую девушку из реки Фонтанки

Прогулочный катер спас тонущую девушку из реки Фонтанки

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге девушка свалилась в холодную воду реки Фонтанки. Инцидент произошел около полуночи во вторник, 20 октября 2020 года, на Горсткином мосту. Несчастная могла бы сама и не выбраться из ледяной воды, сковывающей тело, если бы мимо в этот момент не проходил прогулочный катер.

- В этот момент по реке Фонтанке проплывал прогулочный катер "Ракета". Пассажиры заметили, что в воде находится девушка, подплыли на судне поближе и вытащили тонущую на борт, - пишут "Невские новости".

Пострадавшей оказалась 17-летняя девушка. Как именно она упала в воду, на данный момент не известно.

Замерзшей девушке вызвали бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у несчастной переохлаждение и госпитализировали ее в ближайшую больницу. На данный момент о состоянии ее здоровья ничего не сообщается.

ЧП