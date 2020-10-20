Девушка упала в холодную Фонтанку ночью 20 октября

Прогулочный катер спас тонущую девушку из реки Фонтанки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге девушка свалилась в холодную воду реки Фонтанки. Инцидент произошел около полуночи во вторник, 20 октября 2020 года, на Горсткином мосту. Несчастная могла бы сама и не выбраться из ледяной воды, сковывающей тело, если бы мимо в этот момент не проходил прогулочный катер.

- В этот момент по реке Фонтанке проплывал прогулочный катер "Ракета". Пассажиры заметили, что в воде находится девушка, подплыли на судне поближе и вытащили тонущую на борт, - пишут "Невские новости".

Пострадавшей оказалась 17-летняя девушка. Как именно она упала в воду, на данный момент не известно.

Замерзшей девушке вызвали бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у несчастной переохлаждение и госпитализировали ее в ближайшую больницу. На данный момент о состоянии ее здоровья ничего не сообщается.