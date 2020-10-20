Китайские студенты устроили массовую драку в ресторане в Василеостровском районе

Граждане Китая устроили драку в китайском ресторане. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Василеостровского района разбирается в инциденте, который произошел в одном из местных китайских ресторанов. Поздним вечером понедельника отсюда позвонил обеспокоенный официант, который сообщил о массовой драке, которую устроили граждане КНР.

- в 23:41 в дежурную часть по номеру экстренной службы «112» поступило сообщение, что в ресторане «Небесный Фуд» дерутся 7-8 человек (граждане Китая), бьют посуду, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

К моменту приезда полиции драка уже закончилась и ее шумные участник в своем большинстве разошлись по домам. Однако троих гуляк пришлось госпитализировать. Всех их отвезли в Мариинскую больницу с ссадинами, ушибами и синяками на лицах. Двое были пьяны.

Позднее оказалось, что все трое – студенты в возрасте от 19 до 24 лет. Двое учатся в Горном Университете (на первом и втором курсах), а один – в Политехническом институте Санкт-Петербурга.