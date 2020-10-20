Выплаты медикам за работу с больными коронавирусом продлили в Санкт-Петербурге

Медикам Петербурга, работающим с больными коронавирусом, продлят выплаты до 31 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продлевают выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными. Такое постановление во вторник, 20 октября 2020 года, подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Срок продления на этот раз до 31 октября 2020 года включительно.

- Выплаты также будут предоставляться врачам, среднему и младшему медперсоналу в специализированных государственных клиниках, медикам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, прочему персоналу, обеспечивающий условия для оказания помощи, - сообщили в Смольном.

Также на выплаты могут расчитывать работники, проводившие лабораторную диагностику COVID-19, а также патологоанатомы, исследовавшие тела умерших пациентов в коронавирусом.

Выплаты получают медработники, которые при оказании медицинской помощи контактируют с зараженными коронавирусом пациентами или имеющими высокий риск инфицирования.