Кингисеппская больница начала прием больных коронавирусом в Ленинградской области

Коечный фонд для больных коронавирусом в Ленинградской области увеличился на 150 мест Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской больнице на прием пациентов с коронавирусной инфекцией во вторник, 20 октября 2020 года, начал работать стационар Кингисеппской больницы. Так, на сегодняшний день коечный фонд для больных COVID-19 в регионе увеличился еще на 150 мест.

- Таким образом, на 20 октября развернуто 1275 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Сейчас прием инфицированных ведут стационары Ленинградской областной клинической больницы, Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Лужской, Бокситогорской, Гатчинской и Кингисеппской больниц.

Напомним, что накануне в регионе объявили об увеличении уровня тестирования населения на коронавирус до 4 тысяч исследований в день. Для этого будут увеличены существующие мощности лабораторий государственных учреждений.