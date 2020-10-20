Испытания теплосетей пройдут в трех районах Санкт-Петербурга

В трех районах Петербурга пройдут испытания теплосетей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Испытания теплосетей пройдут 21 октября в трех районах Санкт-Петербурга. Для этого в трубы пустят настоящий кипяток, причем под повышенным давлением. И вся для того, чтобы найти уязвимые места и исправить их до наступления холодов.

- Одно из необходимых условий диагностики – ее проведение в отопительный период. На это время подача горячей воды потребителям в зоне испытаний ограничивается, отопление осуществляется в штатном режиме, - сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга».

Чтобы проверить коммуникации перед зимним сезоном, воду в трубах подогреют до 100 градусов, ожог от которой смертелен. Поэтому коммунальщики убедительно просят не подходить к местам парения и тем более вытекания воды.

Сами испытания затронут Адмиралтейский, Кировский и Центральный районы Петербурга. Точные адреса по улицам можно посмотреть на сайте «Теплосети» или по номеру: 688-46-46.