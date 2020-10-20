КАД полностью перекроют на месяц с 26 октября на развязке с Приморским шоссе

Движение на КАД полностью перекроют на развязке в Приморским шоссе с 26 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Внимание, автомобилисты. На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга снова ожидаются перекрытия, на этот раз на целый месяц. Как стало известно, на развязке КАД с Приморским шоссе с 26 октября по 20 ноября 2020 года будет полностью закрыт для проезда один из съездов. Водителям следует заранее продумывать свои маршруты, чтобы не стоять в долгих пробках.

- В связи с производством работ по окраске пилонов будет полностью перекрыта для движения автомобильного транспорта разворотная петля на Приморском шоссе, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Ограничение касается съезда №1, который находится на 0 километре внутреннего кольца и 141 километре внешнего.

Объезд перекрытого участка будет организован на регулируемом светофором перекрестке Приморского шоссе и Большой Купальной улицы