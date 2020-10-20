Более 3 тысяч деревьев и 14 тысяч кустарников высадили в Санкт-Петербурге

За первую половину месячника по благоустройству садовники высадили более 3 тысяч деревьев / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге традиционно проходит осенний месячник по благоустройству. На первую половину месяца на вторник, 20 октября 2020 года, в Северной столице высадили уже более 3 тысяч деревьев и 14 тысяч кустарников, а также привели в порядок более 71 миллиона "квадратов" территорий зеленых насаждений.

- Специалисты готовят городские территории к зиме, выполняют консервацию объектов, собирают упавшую листву, делают генеральную уборку, - рассказали в Смольном.

Отметим, что этой осенью из-за сложной эпидемической обстановки не проводятся традиционные субботники, в которых всегда участвовали петербуржцы.

За первую половину месячника администрации районов и органы местного самоуправления убрали уже 55 миллионов "квадратов" территорий, расчистили 23 незаконные свалки, вывезли более 57 тысяч "кубов" мусора и листьев. Также за счет районных и муниципальных властей было высажено почти 1,8 тысяч деревьев и 24 тысячи кустов.