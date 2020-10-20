Более 1,6 миллиона петербуржцев сделали прививку от гриппа осенью 2020 года

Более 1,6 миллиона человек сделали прививку от гриппа с начала осени в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В связи со сложной эпидемической ситуацией в Санкт-Петербурге проходит масштабная прививочная кампания. Так, с начала осени на вторник, 20 октября 2020 годна, в городе сделали вакцину от гриппа уже более 1,6 миллиона человек, в том числе более 246 тысяч детей. Также за счет дополнительных источников финансирования привито почти 182 тысячи человек. Это 30,9 процентов населения.

- На 42 неделе года с 12 по 18 октября регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в основном риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, - рассказали в Роспотребнадзоре.

В управлении напомнили, что вакцинация рекомендуется всем горожанам. Однако прививки особо показаны людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также медработникам, учителям, студентам и работникам сферы обслуживания и транспорта.