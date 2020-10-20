Уникальный «лазерный» пешеходный переход появился на Выборгском шоссе в Сертолово

"Лазерная зебра" появилась в Сертолово. Фото: "Ленавтодор"

Уникальный - такого нет и в Петербурге - пешеходный переход появился в Сертолово. На одном из самых оживленных и опасных участков Выборгского шоссе, проходящего через город, смонтировали установку, которая проецирует изображение полосок «зебры» на проезжую часть.

- Ключевая особенность технической новинки — обеспечение видимости перехода зимней ночью, а также в условиях тумана, дождей и снегопадов. Направленный свет позволяет видеть переход и людей на нем на расстоянии до 150 метров, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Кроме хорошей видимости, у «лазерного» перехода есть еще один плюс – он не стирается колесами машин и его не надо обновлять.

Саму установку смонтировали специалисты «Ленавтодора». Мощные лазерные проекторы висят на столбах и ярко выделяют переход на фоне асфальта. Если эксперимент признают успешным, такие переходы появятся и на других областных трассах.

Отметим, что работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные и автомобильные дороги».