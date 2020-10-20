В комитете по образованию рассказали о продлении школьных каникул в Санкт-Петербурге

Комитет по образованию Петербурга рассказал о продлении осенних школьных каникул в 2020 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за сложной эпидемической ситуации, родители Санкт-Петербурга обсуждают возможность продления школьных каникул. Так, во вторник, 20 октября 2020 года, "КП-Петербург" решила выяснить, действительно ли дети будут отдыхать дольше обычного.

- Решения по каникулам пока нет. Такие решения всегда обсуждаются и принимаются на уровне правительства Санкт-Петербурга, - пояснила "Комсомолке" пресс-секретарь комитета по образованию города на Неве Анна Миронова.

Напомним, что осенние школьные каникулы начинаются с 26 октября и должны продлиться до 1 ноября 2020 года. Однако если будут какие-то изменения, об этом заранее сообщит Смольный.

На сегодня в Петербурге из-за коронавируса и ОРВИ на дистанционном обучении находятся 109 классов в 63 школах. Это всего 0,54 процента от общего колличества классов в городе.