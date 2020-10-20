695 человек заболели коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге

Еще 695 петербуржцев заболели коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

И вновь побит рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом, как в России, так и в Петербурге. За минувшие 24 часа в городе на Неве заразились «ковидом» еще 695 человек. Это самый большой показатель с начала пандемии.

- На утро 20 октября в России зафиксировано 16 319 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 4 999 – в Москве и 695 –в Санкт-Петербурге, - сообщает информцентр Оперштаба.

Интересно, что сообщение с новыми данными пришло на три часа позже, чем обычно. С чем связана задержка, в Оперативном штабе не уточняют.

Что касается результатов, то общее число заболевших с начала пандемии в Петербурге достигло 53 287 человек. Из них выздоровели 34 205 (+348 за сутки).

На 38 выросло и число смертельных случаев. Всего жертвами коронавируса стали уже 3460 петербуржцев.

В активном состоянии болезни на данный момент находятся 15 622 пациента. Большая часть из них лечится дома, а чуть больше трети - в стационарах.