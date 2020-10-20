Количество рейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул увеличится с 3 ноября

В Пулково удвоится количество рейсов из Петербурга в Стамбул Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Хорошая новость для тех, кто соскучился по отдыху за границей. С 3 ноября 2020 года в аэропорту Пулково увеличится количество рейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул. Так, самолеты авиакомпании Turkish Airlines будут летать туда и обратно ежедневно по два раза в день. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала 20 октября.

- Время вылета дневного рейса из Санкт-Петербурга останется прежним: 16:05, прибытие в Стамбул – в 19:30. Новый ночной рейс будет вылетать из аэропорта Северной столицы в 02.45, посадка в Стамбуле – в 06:10, - рассказали в Пулково.

Перевозить пассажиров будут воздушные суда Airbus A 321 и Airbus A 321 Neo вместимостью до 180 пассажиров каждый. Отмечается, что рейсы являются наиболее удобными для планирования различных стыковочных полетов из Стамбула.

Компания Turkish Airlines стала первой, кто возобновил международные рейсы из Петербурга с 2 августа после продолжительного застоя из-за эпидемии.