Еще 38 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Число смертей от коронавируса выросло на 38 случаев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До 3460 случаев выросло количество летальных исходов от коронавируса в Санкт-Петербурге. Новые данные по смертности от инфекции «ковид-19» опубликовал федеральный Оперативный штаб.

- На утро 20 октября в России зафиксировано еще 269 смертельных случаев. Из них в Москве – 49, в Московской области -12, в Санкт-Петербурге – 38, - сообщает Информационный центр Оперштаба.

Таким образом, Северная столица занимает второе место в России по числу суточной и общей смертности от коронавируса. Больше, чем в Петербурге, умерло пациентов только в Москве – 6058 человек за все время пандемии.

Отметим, что в городе на Неве установлен новый рекорд по суточной заражаемости. Коронавирусом заболели еще 695 человек. Общее число случаев с начала 2020 года составило 53 287. Из них 34 205 выздоровели ( +348), а 15 633 остаются в активном состоянии болезни.