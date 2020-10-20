МЧС предупредило о заморозках и снеге в Ленинградской области 21 октября

21 октября в Ленобласти будет до минус 6 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградскую область прийдут серьезные заморозки. МЧС предупредило жителей региона о том, что в ночь на среду, 21 октября 2020 года, температура воздуха в восточных районах опустится до минус 6 градусов. Кроме того, начнется снег, который перейдет утром в дождь.

- 21 октября в Ленобласти переменная облачность. Местами небольшие осадки, ночью в виде мокрого снега, днем преимущественно в виде дождя. Ветер ночью переменный 2-5 метров в секунду, днем юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду, - рассказали в МЧС региона.

Так, по прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью будет варьироваться от плюс 1 до минус 4 градусов, на востоке до минус 6 градусов по Цельсия. Днем немного потеплее - плюс 1-6 градусов. Из-за этого на дорогах образуется гололед. Поэтому автомобилистам следует быть максимально осторожными и соблюдать скоростной режим на дорогах.