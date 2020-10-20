14-летнюю девочку, пропавшую в Екатеринбурге, нашли при краже кроссовок в Петербурге

При краже кроссовок в петербургском ТЦ нашлась пропавшая в Екатеринбурге школьница. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неожиданно закончились поиски 14-летней школьницы из Екатеринбурга, которая пропала на прошлой недели. 14 октября ее родители подали заявление в полицию по исчезновении дочери, а 19 числа им уже сообщили радостную новость: девочка нашлась. Правда, при весьма неприятных обстоятельствах.

- В 18:31 в полицию поступило сообщение от сотрудника службы охраны торгового центра, расположенного в Выборгском районе Санкт-Петербурга о том, что за кражу кроссовок стоимостью 2300 рублей в одном из магазинов ТЦ задержаны две несовершеннолетние девочки, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Обеих задержали и отвезли в полицию. Там-то и оказалось, что одна из подружек числится в розыске как пропавшая без вести.

Сейчас родным девочки уже сообщили о ее обнаружении, решается вопрос отправки школьницы домой.

Вторая 15-летняя подружка также оказалась из Екатеринбурга, но ее полиция не искала. Дело по факту кражи кроссовок пока не заведено.