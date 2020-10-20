7-летнюю девочку домогался мужчина в Московском районе Санкт-Петербурга

Полиция Петербурга разыскивает мужчину, развратившего 7-летнюю девочку в Московском районе города Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Московского района Санкт-Петербурга разыскивает неизвестного мужчину, который домогался к маленькой девочке на улице. В шестом часу вечера в понедельник, 19 октября 2020 года, в полицию обратилась 37-летняя женщина, работница одной из авиакомпаний. Она рассказала, что ее семилетнюю дочь пытался развратить некий человек.

- Инцидент произошел еще 1 октября, однако девочка только сейчас призналась в этом матери. По словам заявительницы, около 14:30 часов неизвестный мужчина подошел к семилетней девочке возле дома 9, корпус 1, по улице Взлетной, где и живет семья, и совершил развратные действия, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция начала проверку по факту заявления. Отыскать подозреваемого будет не так просто, так как на прилегающей территории не установлены камеры видеонаблюдения.

На данный момент материалы переданы в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.