Уроженец Дагестана отобрал и украл две электробритвы у петербуржца

Мужчина, ограбивший петербуржца в его собственном доме, нашелся в СИЗО. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Московского района задержали грабителя, который вломился домой к молодому петербуржцу и отобрал у него две электробритвы фирмы «Браун». Также злоумышленник прихватил электронную сигарету, зарядное устройство и ноутбук. Самое интересное, что нашелся нападавший в Следственном изоляторе, где уже сидел за такое же преступление.

- 05 октября около 21:00 группа неустановленных лиц, позвонив в дверь, вошла дома 4 по Новоизмайловскому проспекту, где открыто похитила у мужчины 1994 года рождения принадлежавшие ему ценности, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Позднее было заведено дело по статье «Грабеж», а вскоре нашелся и первый подозреваемый. Им оказался 24-летний уроженец Дагестана. Сам он находится в СИЗО, а вот его подельников пока ищут стражи порядка.

Что стало с двумя бритвами, не уточняется.