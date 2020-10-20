Старшего следователя задержали в момент получения взятки в 4,5 миллиона рублей в Санкт-Петербурге

Сотрудница полиции Петербурга попалась на многомиллионной взятке Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге во вторник, 20 октября 2020 года, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 32-летней сотрудницы полиции, пойманной на получении взятки. Фигуранткой коррупционного инцидента стала женщина, работающая старшим следователем отдела по расследованию неочевидных преступлений следственного управления УМВД России по Фрунзенскому району.

- Подозреваемая входила в состав следственной группы по уголовному делу о незаконных денежных операциях и предполагала, что к нему могут привлечь учредителя и генерального директора одной коммерческой структуры. Тогда следователь предложила предпринимателям дать ей взятку в размере 6 миллионов рублей, чтобы та уладила дела, - сообщили в следственном комитете.

Так, 19 октября, сотрудница полиции, находясь в своем автомобиле у дома 6 по Кантемировской улице, встретилась с гендиректором компании и получила часть взятки - 4,5 миллиона рублей. Однако деньги оказались не настоящие, а муляжом. В этот же день подозреваемую задержали сотрудники ФСБ.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.