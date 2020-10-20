Госстройнадзор разрешил построить детский садик на Московском шоссе

Новый детский сад построят на Московском шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление Госстройнадзора разрешило начать строительство детского сада, который должен появиться в крупном жилом массиве на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта.

- Разрешение на строительство выдано сроком действия до 19 апреля 2022 года, - сообщает пресс-служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

До этого срока, собственно, и должен быть построен садик.

Общая площадь трехэтажного здания составит 4,7 тысяч квадратных метров. Проектом здесь предусмотрены помещения для 12 групп дошкольников. Также садик будет приспособлен для посещения людьми с ограниченными возможностями.

Проект строительства садика уже прошел экспертизу и он отвечает всем требованиям в сфере пожарного, санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства.