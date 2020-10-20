Обсчитанный петербуржец пришел за деньгами в магазин с автоматом

Даже страйкбольный автомат - не игрушка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Калининского района задержала двух мужчин, которые устроили разборку в продуктовом магазине из-за того, что их обсчитали при покупке. Как аргумент один из них захватил с собой автомат.

- 19 октября около 11 часов вечера в полицию позвонила 24-летняя женщина, которая сообщила, что увидела в магазине на Кушелевской дороге двоих неизвестных, один из которых держит в руках предмет, похожий на автомат. При этом мужчины не пускают никого внутрь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место ЧП примчался наряд, который задержал искателей справедливости и забрал оружие. Оно оказалось не боевым, а страйкбольным. Но напугать продавца получилось.

Как позднее рассказал один из мужчин, ему недодали 310 рублей сдачи, а потом еще начали хамить. Вот он и решил научить продавцов вежливости.

В результате ЧП никто не пострадал, вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по окончании проверки.