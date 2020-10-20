Мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку в парадной дома на Большом проспекте Петроградской стороны

13-летнюю девочку изнасиловали в парадной дома в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, который изнасиловал 13-летнюю девочку. В девять часов вечера в понедельник, 19 октября 2020 года, в правоохранительные органы обратился 31-летней мужчина, житель одного из домов на улице Большая Зеленина. Он заявил, что неизвестный надругался над его дочерью.

- Из рассказа мужчины следует, что около 15:30 часов 15 октября в парадной номер 2 дома 31, корпус 1, по Большому проспекту Петроградской стороны известный преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери 2007 года рождения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция выехала по адресу, указанному в заявлении и осмотрела место. На фасаде дома, где произошло насилие, установлена камера. Видео с нее было изъято для дальнейшего изучения.

Дело передано в следственный комитет. Расследование продолжается.