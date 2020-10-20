Пожар произошел на территории бывшего Невского рынка в Санкт-Петербурге

В Петербурге произошел пожар на территории Невского рынка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в вторник, 20 октября 2020 года, произошел пожар. Огонь разгорелся на территории бывшего Невского рынка. Очевидцы, заметив дым и языки пламени, поспешили вызвать спасателей. На место незамедлительно прибыла бригада пожарных.

- В 16:46 часов территории бывшего Невского рынка в заброшенном здании горел мусор на площади 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице.

Как рассказали спасатели, в здании в момент возгорания людей не было, поэтому в результате пожара никто не пострадал. Огонь был локализован всего за 20 минут к 17:06 часам.

На данный момент спасатели занимаются проливкой места возгорания. После того, как все работы будут полностью окончены, специалисты займутся проверкой для того, чтобы выяснить причины начала пожара.