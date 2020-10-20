Двух фанатов «Зенита» оштрафовали и лишили футбольных матчей на год за драку на стадионе

Двум фанатам "Зенита" запретили посещать стадион в течение года из-за драки на "Газпром Арене" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд во вторник, 20 октября 2020 года, наказал двух ярых фанатов "Зенита", устроивших потасовку на стадионе. Инцидент произошел 17 октября на стадионе "Газпром Арена" во время игры "сине-бело-голубых" с футбольным клубом "Сочи".

- Один из футбольных фанатов стал использовать пиротехнические изделия - петарды, тем самым создав угрозу собственной жизни и здоровью, и окружающих, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Второй болельщик в это время несколько раз ударил кулаком прямо в лицо другого фаната "Зенита". При этом на стадионе он находился в состоянии алкогольного опьянения и неустойчиво стоял на ногах.

В суде мужчины свою вину полностью признали. За проступки им назначили штрафы в 11 тысяч рублей, а также запретили посещать официальные спортивные соревнования в течение года.